Рим, , 10:58 — REGNUM О том, почему Петр Порошенко был лишен звания почетного гражданина итальянской Вероны, рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM Сергею Гуркину советник мэрии этого города Вито Коменчини.

Несколько месяцев назад из веронского замка были украдены картины — как выяснили правоохранительные органы, ценности через Молдавию переправили на Украину. И несмотря на то, что картины в итоге были найдены, из возвращение в Верону украинские власти затягивали и усложняли. По мнению Коменчини, Порошенко, знавший, что в Вероне ждут возвращения картин, мог ускорить этот процесс, но вместо этого в Киеве была устроена выставка.

«Или, как это было с картинами, украденными из Голландии и найденными на Украине, будут возвращать очень долго. И тогдашний мэр, чтобы ускорить процесс, решил дать Порошенко почетное гражданство. С нами он этого не обсуждал, все решил сам. Но кому обычно дают такое звание? Тому, кто сделал для Вероны что-то важное и хорошее. Не Порошенко написал эти картины и не он нашел их в лесу под Одессой, их нашла полиция. Между обнаружением и возвращением картин прошло несколько месяцев. Если бы он вернул их нам сразу, то можно было бы подумать о том, чтобы его этим званием поблагодарить, но ведь дело обстояло иначе. Получилось, что мы благодарим человека, который нам еще ничего не вернул», — рассказывает Коменчини.

Звание почетного гражданина Вероны, города с богатой историей и культурой, нужно заслужить, уверен депутат итальянского парламента, и не давать его по политическим соображениям. Именно поэтому все советники мэрии решили отозвать почетное гражданство Вероны, но есть и третья причина:

«У меня лично была и еще одна мотивация. Я дважды был на Донбассе и видел, что там происходит. Не мне судить о том, кто виноват в этой гражданской войне. Но давать почетное звание президенту страны, который ведет гражданскую войну, недопустимо».

Читайте интервью полностью в статье «Они хотели заменить население Европы мигрантами»

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