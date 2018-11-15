1 января вступит в силу таможенная унификация между Албанией и Косово

Приштина, , 12:47 — REGNUM Как сообщили официальные представители правительства Косово, 26 ноября, на совместном заседании правительств Албании и Косово в Пее, будет подписано соглашение о таможенной унификации между Косово и Албанией, которое вступит в силу 1 января будущего года.

В интервью для албанской радиостанции «Европа и Лир», Люльзим Рафуна, помощник министра финансов в правительстве Косово и одновременно советник премьер-министра Албании по вопросам, связанным с пошлинами и налогами, заявил, что оба правительства уже почти закончили подготовку необходимой документации по товарам, циркулирующим между Косово и Албанией.

Рафуна сообщил, что соглашение облегчит обращение товаров внутри двух республик: «Будут отменены ненужные проверки, а также будут признаны на взаимной основе документы обоих государств. <.> Нашей задачей является согласование всех процедур и устранение двойного контроля, который присутствовал до данного момента и все ещё имеет место до вступления в силу данного протокола».