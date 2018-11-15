Пиар Порошенко на церковном вопросе закончился провалом — депутат Рады

Киев, , 12:12 — REGNUM Очередная попытка президента Украины Петра Порошенко пропиариться на церковном вопросе закончилась провалом. Об этом во время рабочей поездки в Николаев заявил депутат, сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, комментируя несостоявшуюся встречу президента с иерархами канонической Украинской православной церкви.

«Это прошло неудачно, поскольку Порошенко, насколько я понял, поменял место встречи. Иерархи изначально договаривались о том, что встреча будет проходить в Киево-Печерской Лавре. И это было бы правильно, ведь это святое место», — рассказал Бойко.

Он призвал власти не вмешиваться в церковные дела, чтобы не провоцировать религиозные скандалы.

«И когда президент страны подписывает какое-то соглашение с патриархом Варфоломеем, то это у всех вызывает по меньшей мере удивление. Причем здесь светская власть к церковной и какое соглашение они могут подписывать, если у нас церковь отделена от государства? Это очередная попытка пиара» — добавил Бойко.

Политик также считает, что иерархи УПЦ оказались под «прессингом».

"Сейчас идет прессинг на иерархов УПЦ, их постоянно в чем-то обвиняют, им угрожают. Но они люди стойкие, их поддерживают верующие по всей стране», — подытожил Бойко.

Напомним, 9 ноября митрополит канонической УПЦ Александр (Драбинко) сообщил, что встреча клира УПЦ с президентом Порошенко запланирована на 13 ноября. По данным администрации президента она должна была состояться в 14.00 в Украинском доме. Однако в это же время 83 из 90 епископов УПЦ МП приняли участие в заседании клира в Киево-Печерской лавре. Собор епископов УПЦ подтвердил готовность провести встречу с Порошенко на церковной территории. Также собор заявил о прекращении евхаристического общения со Вселенским патриархатом. В то же время в Администрации Порошенко заявили, что президент готов к диалогу и «двери Украинского дома остаются открытыми».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко проинформировал, что 13 ноября часть архиереев канонической УПЦ, которые поддерживают предоставление Украине автокефалии, все же встретилась с Порошенко. Они сообщили главе украинского государства о «беспрецедентном давлении Москвы» на тех епископов, которые готовы присоединиться к единой поместной православной церкви Украине.