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Минобороны Австрии: страна не сможет участвовать в «армии ЕС»

Политика

... поскольку это противоречит прописанному в конституции страны нейтральному статусу

Вена, 15 ноября 2018, 12:12 — REGNUM  Нейтральный статус Австрии не позволит стране принять участие в создании предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном «общеевропейской армии». Об этом со ссылкой на представителя австрийского министерства обороны пишет Kurier.

По словам источника газеты в военном ведомстве, у австрийской стороны нет оснований для участия в указанном проекте общеевропейских вооруженных сил в силу того, что это противоречит прописанному в конституции Австрии нейтральному статусу державы. Напомним, 6 ноября Макрон заявил, что ЕС следует обзавестись собственной единой армией.

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Как сообщало ИА REGNUM, позднее канцлер Германии Ангела Меркель призвала «работать над тем», чтобы создать армию Евросоюза.

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Идея создания общеевропейской армии
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