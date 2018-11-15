Страховка от Трампа: зачем Макрон говорит о «вассалах» и армии ЕС

Париж, , 12:09 — REGNUM Франция любит играть в независимость, а непредсказуемость Дональда Трампа заставляет европейских политиков задумываться о том, как от нее застраховаться, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM четверг, 15 ноября, политолог Александр Конфисахор, комментируя заявления Эммануэля Макрона о возможном создании армии ЕС и отношениях Франции и США.

Как сообщалось ранее, президент Франции подтвердил свое стремление сформировать армию ЕС и отметил, что хотя США являются союзником его страны, Франция не должна быть «вассалом» США. Передавать «всю нашу безопасность» в руки США нельзя, у Европы есть суверенитет, и ее граждан должна защищать своя армия, отметил Макрон.

Франция входит в Евросоюз, но занимает несколько обособленную позицию, играет в независимость, и это довольно сильный игрок. А армия, наряду с общей экономикой и общей валютой, является обязательным атрибутом любого государства.

На фоне военной мощи США, Китая, России Макрону хочется показать, что и в Европе есть силы, которые могут за себя постоять. Реально создать такую армию непросто, но можно по крайней мере показать, что она есть, облачить ее в общую форму.

Важна здесь и фигура Дональда Трампа. Его действия не просчитываются, они неожиданны, они идут вразрез с принятым. Он ведет торговые войны, вводит пошлины. Европейские политики хотят застраховаться от его непредсказуемости, — отметил Конфисахор.