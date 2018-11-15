В Великобритании свой пост оставил еще один члена правительства Мэй

Лондон, , 12:08 — REGNUM Еще один член правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил 15 ноября о своей отставке, сообщает британское издание The Mirror.

На этот раз от своего поста отказался Доминик Рааб, министр по выходу Великобритании из Европейского союза. Заявление о своей отставке он сделал на фоне того, как глава британского правительства подготовила проект соглашения о выходе страны из ЕС. Напомним, ранее со своего поста ушел Шейлеш Вара, который занимал пост министра по делам Северной Ирландии. На своей странице в Twitter он подчеркнул, что не может поддержать предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС.

Также необходимо отметить, что британские СМИ со ссылкой на источники в парламенте указывают на то, что Мэй из-за ее соглашения с Брюсселем может грозить вотум недоверия.