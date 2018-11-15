Москва и Белград могут заключить 20 стратегических соглашений — СМИ

Белград, , 12:07 — REGNUM В январе 2019 года Москва и Белград могут заключить по меньшей мере 20 стратегических соглашений. Документы могут быть подписаны в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Сербию. Об этом сообщила сербская газета «Вечерне новости».

«Путин и Вучич (президент Сербии Александар Вучич) могут подписать не менее 20 стратегических соглашений в Белграде», — передает вещатель.

Издание отмечает, что речь идет об энергетических, экономических и оборонных проектах.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич после встречи в Белграде с вице-премьером России Юрием Борисовым заявил, что визит президента РФ в столицу Сербии запланирован на середину января 2019 года.

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