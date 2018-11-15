Европарламент призывает Грузию идти дальше по пути реформ

Тбилиси, , 12:07 — REGNUM

Европарламент высоко оценивает достигнутый Грузией прогресс и призывает ее идти дальше по пути реформ. Соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС утвердил на пленарном заседании в Страсбурге 14 ноября.

«Депутаты Европарламента приветствуют устойчивый путь реформ Грузии и прогресс, достигнутый в осуществлении Соглашения об ассоциации с ЕС. Они отмечают, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Грузии и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Поэтому депутаты Европарламента призывают грузинские власти продолжать обеспечивать стабильность, дальнейшие демократические реформы, а также прилагать усилия по улучшению экономического и социального положения населения, страдающего от бедности, безработицы и экономической эмиграции», — говорится в тексте резолюции, опубликованном на официальном сайте Европарламента.

Среди проблем, которые вызывают озабоченность законодателей ЕС, — остающаяся в Грузии коррупция на высоком уровне, отсутствие полной независимости судебной власти, политизация СМИ, проблемы в сфере прав человека и охраны окружающей среды.

Не обошел Европарламент и «российский вопрос», отметив, что спустя 10 лет после августовской войны Россия «продолжает незаконную оккупацию грузинских территорий», и подчеркнув свою приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Позитивно оценены в резолюции проходившие 28 октября в Грузии президентские выборы. Отмечен их конкурентный характер и отсутствие фактов насилия. Одновременно депутаты Европарламента призывают правительство Грузии принять меры по устранению тех недочетов, которые выявили международные наблюдатели, — нецелевого использования бюджетных ресурсов, крупных сумм, направляемых на финансирование предвыборной кампании, преследования представителей неправительственного сектора.

Резолюция по Грузии была принята 528 голосами против 97 и при 34 воздержавшихся. Официальный Тбилиси моментально откликнулся на оценки депутатов Европарламента. С соответствующим комментарием выступил министр иностранных дел Давид Залкалиани, который назвал принятый в Страсбурге документ «еще одним подтверждением успеха проводимых властями Грузии демократических, политических и экономических реформ».

По словам Давида Залкалиани, оценки со стороны депутатов Европарламента дают основания ожидать, что запланированная на 21 ноября встреча премьер-министра Грузии с президентом Еврокомиссии в Брюсселе также будет очень успешной.

Оппозиция же, в лагере которой сконцентрировались соратники и сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, акцентировала внимание на тех положениях резолюции, которые касались проблем Грузии, недочетов в ходе президентских выборов и рекомендаций грузинским властям. Они подчеркнули, что в Европарламенте прекрасно проинформированы о создавшейся в Грузии ситуации и неравноправной среде, в которой проводятся выборы.

Напомним, что ЦИК Грузии назначил второй тур выборов президента на среду, 28 ноября. Первый тур проходил 28 октября, и по его итогам за пост главы государства будут бороться поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.