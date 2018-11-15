Глава минфина Франции: Соглашение по Brexit Мэй – хорошая новость

Париж, , 11:44 — REGNUM «Хорошей новостью» назвал 15 ноября министр финансов Франции Брюно Ле Мэр соглашение по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС, предложенного премьер-министром страны Терезой Мэй, сообщает британское агентство Reuters.

Французский чиновник также подчеркнул, что беспрепятственное прохождение процесса Brexit в интересах всех сторон.

«Это хорошая новость», — отметил Ле Мэр, добавив, что проект соглашения Мэй является положительным развитием событий для экономики и Франции, и всей еврозоны.

Чиновник тем не менее призвал к осмотрительности относительно следующих шагов по Brexit, чтобы окончательное соглашение соответствовало широкому спектру различных требований.

Напомним, ранее глава британского правительства Тереза Мэй получила поддержку своих министров соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. По словам премьер-министра, этот документ стал лучшим, о чем можно было договориться с Брюсселем.

В свою очередь, сторонники полноценного выхода назвали предложенный Мэй вариант слишком уступкой европейскому блоку. Как сообщают британские СМИ, в связи с этим Мэй может грозить вотум недоверия.