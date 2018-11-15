На больших игроков угрозы не действуют: 13 стран готовы покупать С-400

Москва, , 11:43 — REGNUM Комплексы С-400 популярны благодаря прекрасному соотношению цены и качества, а угроза введения санкций США за их покупку на большие страны не действует, отметил в четверг, 15 ноября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя информацию об интересе по меньшей мере 13 государств к покупке С-400.

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что не менее 13 стран заинтересованы в покупке у России зенитных ракетных комплексов С-400 вместо закупки американской техники. В списке стран упоминаются Индия, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. США грозят покупателям С-400 санкциями.

Популярность зенитного ракетного комплекса С-400 объясняется отличным соотношением «цена-качество». Помимо этого, определенную роль играет и политический фактор. К примеру, перечисленная в «списке желающих» Саудовская Аравия уже имеет на вооружении большое число ЗРК Patriot разных модификаций, однако всё равно «грозится» провести сделку с Россией.

Что же касается санкционного давления США, то оно может действовать на небольшие страны, а серьезные центры силы на них принципиально не будут ориентироваться. В частности, та же Индия. Да и против санкций есть определенные рецепты — создание банков исключительно для осуществления военно-технического сотрудничества с Россией, причем с проведением операций, желательно, не в долларах, — отметил Нерсисян.