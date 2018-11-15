Рамзан Кадыров встретился в Бахрейне с принцем королевства

Грозный, , 11:10 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров совершает визит в Бахрейн. Накануне, 14 ноября, он прибыл в аэропорт Манана, где его встретил принц королевства, шейх Насер бин Хамад Аль Халифа. Об этом глава республики рассказал в своем телеграмм-канале.

Как отметил Кадыров, ему «очень приятно, что между Бахрейном и Чеченской Республикой сложились исключительно тёплые и дружественные отношения».

«Они полностью соответствуют внешнеполитическому курсу, проводимому президентом России Владимиром Путиным и МИД России в регионе Ближнего Востока», — написал чеченский лидер.

Напомним, руководство Чечни и Бахрейна уже не раз обменивалось визитами. Так, в апреле 2017 года Рамзан Кадыров возглавлял чеченскую делегации во время посещения Бахрейна. В честь него король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа дал обед. Во время визита стороны высказали намерения тесно сотрудничать в сфере экономики, культуры и спорта, а также других сферах.

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Премьер-министр Бахрейна шейх Сальман Бин Халифа на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума в 2017 году заявил, что королевство готово оказать помощь Чечне в вопросах развития исламского банкинга.

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