На Урале в Коркинском районе избран новый мэр

Коркино, Челябинская область, , 11:09 — REGNUM В Коркинском районе Челябинской области избран новый мэр. Этот пост заняла председатель районного собрания депутатов Наталья Лощинина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего из восьми кандидатов конкурсная комиссия допустила до голосования троих. Кроме Лощининой это вице-мэр Вадим Галямов и пенсионер МВД Андрей Семёнов. За нового главу депутаты проголосовали единогласно.

Ранее Коркинский район возглавлял Евгений Валахов. Он добровольно покинул свой пост в сентябре, пробыв на этом посту три года.

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