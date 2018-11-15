Религиозная война на Украине: Порошенко рвёт и мечет, УПЦ не идет на поклон

Андрей Стеценко, , 14:18 — REGNUM

Украина продолжает провоцировать раскол в православном мире. Константинополь и власти в Киеве силовыми методами проталкивают предоставление автокефалии структурам раскольников (главной из которых является т.н. «Киевский патриархат») и по сути уничтожение канонической Украинской православной церкви в ее нынешнем виде. Однако процесс застопорился — УПЦ не желает сдаваться и достойно противостоит давлению, намекая даже на возможность мобилизовать прихожан в случае перехода событий в острую фазу. ИА REGNUM в свежем обзоре религиозной жизни Украины анализирует последние события вокруг т. н. украинской автокефалии.

Собор епископов в Киево-Печерской лавре

13 ноября в Киеве состоялся Собор епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которого с надеждой ждали как сторонники, так и противники традиционного православия. Последние надеялись на то, что на Соборе часть епископов открыто выступит в поддержку автокефалии. Так, раскольник Филарет ещё летом в интервью изданию «Украинская правда» утверждал:

«Мы знаем, что подписались [под просьбой патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви — Ред.] около десяти, однако публично заявили два».

Накануне проведения Собора стало известно ещё одно обстоятельство. Оказалось, что глава УПЦ Онуфрий получил от патриарха Варфоломея письмо, в котором епископам УПЦ в приказном порядке предписывалось 13 ноября прибыть на встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Украинский дом (конгресс-центр недалеко от майдана Независимости в Киеве, бывший музей Ленина). Обрабатывали с двух сторон: отдельно приглашение прибыть в Украинский дом от Администрации президента получил и каждый из епископов УПЦ.

Однако в УПЦ справедливо решили, что семеро к одному не ходят и что встречу нужно проводить на своей территории. 8 ноября канцелярия Киевской митрополии УПЦ разослала епископату предписания прибыть 13 ноября в Киево-Печерскую лавру на встречу с президентом Украины. У президента о письме узнали, потому что уже 9 ноября он попытался склонить Онуфрия к своему формату встречи. Однако тот отказал.

Подтверждения визита главы Украины в УПЦ так и не получили, поэтому Собор начался с двух вопросов, поставленных на голосование: нужно ли вообще встречаться с президентом и согласны ли епископы провести эту встречу в Киево-Печерской лавре?

Во время обсуждения второго вопроса слова Филарета всё же нашли частичное подтверждение. Митрополит Винницкий Симеон, которого считают «человеком Порошенко», попытался убедить присутствующих в необходимости встретиться с президентом на его территории. И часть епископов его если не поддержала прямо, то хотя бы не возражали открыто или признавали разумность доводов. Правда, так и непонятно, сколько именно — источник издания «Страна.ua» в УПЦ утверждает, что такой тактики придерживались менее 10% присутствовавших. Учитывая, что на встречу прибыли 83 из 90 архиереев, — как раз до 10 человек.

Однако раскола, на который надеялись у президента и у Филарета, в канонической УПЦ не получилось.

«…Ситуация показала, что у винницкого владыки нет не только мало-мальской поддержки среди епископов УПЦ, но даже серьёзного авторитета, поскольку за ним на Соборе не пошла даже десятая часть иерархов. Показательно, что в условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон растерялся и морально «поплыл», например, он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки относительно того, собирается или нет Симеон покидать УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя», — описывает эту дискуссию всё тот же источник.

Итогом же Собора стало постановление, в котором зафиксировано следующее.

1. Архиереи УПЦ отказались менять название украинской церкви, к чему их ранее склонял президент. В случае дальнейших попыток отнять у УПЦ её название епископы обещали применить все законные средства — и обращение в европейские правовые институции, и прямой призыв к верующим («Основы социальной концепции УПЦ» это допускают, и в Церкви уже на это намекали).

2. В УПЦ ещё раз подчеркнули, что распоряжения патриарха Варфоломея, в т. ч. адресованные её епископам, не имеют никакой силы. Отдельно было подчёркнуто, что Константинопольский патриархат проигнорировал многочисленные (не менее 300 тыс.) обращения прихожан УПЦ с просьбой не вмешиваться в религиозный конфликт на Украине и не легализировать раскольников.

3. Собор осудил запуск процесса предоставления автокефалии. Как мы уже неоднократно писали, УПЦ всегда была в этом процессе важным элементом, поскольку только она как единственная каноническая православная структура на Украине могла легитимизировать процесс перехода Украинского православия под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Да, действия Константинополя показали, что там не остановятся перед нарушением канонов. Однако даже там понимают, что чем меньше их нарушить, тем меньше проблем будет в будущем. Поэтому согласие УПЦ участвовать в т.н. объединительном соборе и создании новой церковной структуры было для Варфоломея очень важным. Согласия такого УПЦ не дала.

4. И, наконец, главное. УПЦ в ответ на решение Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года (установление юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины, снятие анафемы с Филарета) заявила, что прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поскольку он сам встал на путь раскола. Напомним, что аналогичное решение ранее было принято РПЦ.

Украинский дом

Однако и Петру Порошенко не пришлось скучать в одиночестве. Трое епископов УПЦ всё-таки выполнили предписание и явились на встречу к президенту. Во-первых, к нему поехал уже упомянутый Симеон (уже после Собора в лавре). Во-вторых, там неожиданно отказался архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (не путать с раскольником Филаретом). И, конечно, такая встреча не могла обойтись без митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко. В СМИ он известен как ярый сторонник автокефалии.

Однако, если тот же Симеон (как утверждают некоторые источники в УПЦ), возможно, и сможет склонить на свою сторону кого-то из епископов, то за Драбинко авторитета вовсе нет. Частично в силу молодости (ему лишь 41 год). Однако в большей мере потому, что весь его авторитет в церкви опирался на покойного митрополита Киевского Владимира, у которого Драбинко ещё с 1998 года был референтом, а затем и личным секретарём. Именно Владимир рукоположил Драбинко в сан диакона, затем пресвитера, игумена, архиепископа. А Драбинко, в свою очередь, в конце 2000-х и начале 2010-х был известен как чуть ли не главный сторонник автокефалистов в УПЦ. И до сих пор иногда продолжает считаться таковым, но после смерти Владимира выяснилось, что никакого реального влияния в УПЦ Драбинко не имеет — даже среди автокефалистов.

Вот такое «представительное» меньшинство собралось у президента Украины для обсуждения текущей ситуации.

Встреча в Украинском доме была важна для Порошенко, поскольку на 22 ноября якобы запланирован тот самый «объединительный Собор». И до него было необходимо заручиться хотя бы от части епископов УПЦ согласием на их участие в этом мероприятии. В Константинополе уже смирились с тем, что глава УПЦ Онуфрий на этот «Собор» не придёт. Поэтому были согласны хотя бы на делегацию архиереев — но массовую.

Как видим, несмотря на все старания, у администрации Порошенко «массовой» делегации никак не получается. Из 90 архиереев УПЦ только один (Драбинко) 13 ноября не явился в лавру, а пошёл сразу в Украинский дом. Ещё трое болели, но прислали письма, в которых поддержали Онуфрия. Двое были за границей, и ещё один отсутствовал по пока не установленной причине. Пришедшие к Порошенко Филарет и Симеон, как уже отмечено, сделали это после того, как приняли участие в Соборе.

Кто и зачем в России играет за Порошенко и против канонической Церкви?

В связи с вышеизложенным хотелось бы прокомментировать материал «В Украинской православной церкви произошел раскол», опубликованный изданием kommersant.ru. В материале визит архиепископов в Украинский дом подаётся как раскол в УПЦ.

Кроме того, в материале приводится ряд достаточно провокативных цитат, автор (ы) которых обозначены как «представители УПЦ». Нет сомнений, что круг этих представителей ограничивается тремя пришедшими в Украинский дом архиепископами. Однако, скорее всего, написавшая статью киевская журналистка Янина Соколовская общалась только с одним — с Драбинко.

Такой вывод можно сделать по следующей цитате:

«По словам владык, их заставили подписать этот документ, от визирования отказался митрополит Симеон, но «остальные в душе не поддержали решение предстоятеля УПЦ и поддались давлению».

Т. е. по факту есть пересказ с чужих слов либо даже полностью выдуманная трактовка. Участвовавшего в Соборе Симеона журналистка не цитирует.

В дальнейшем в статье приводятся мнения неназванных «украинских церковных канонистов», критикующих решение Собора УПЦ. И, конечно, приводится главный тезис, ради которого статья и писалась:

«По договоренности с президентом Украины голосование епископата будет проходить по доверенностям. Митрополит Симеон прибудет на собор ориентировочно с 15 доверенностями, и это никто не сможет опротестовать, потому что это будут реальные голоса архиереев».

Т. е. мы имеем дело с теми же надеждами раскольника Филарета, о которых он говорит уже полгода и которые всё никак не сбудутся. По факту есть голос Симеона, якобы не подписавшего постановление Собора. Да и о том мы знаем с чужих слов. Т. е. в материале события поданы однобоко и тенденциозно, и написан он, как теперь принято говорить, в лучшем случае ради хайпа, а в худшем — с определенными политическими целями. А есть ли правда в словах о якобы «15 доверенностях» — узнаем уже через неделю.

Остаётся добавить, что сама Янина Соколовская известна на Украине как, мягко говоря, не слишком порядочный журналист. Она неоднократно «переобувалась в прыжке» — была то за майдан, то против. А также является фигурантом как минимум двух скандалов с публикацией резонансных интервью, герои которых затем опротестовывали их подлинность (Юлия Тимошенко в 2011 году и Александр Лукашенко в 2013-м).

«Объединительный Собор»

В СМИ называются разные даты проведения этого мероприятия, однако чаще говорят о 21−22 ноября, т. е. уже на будущей неделе.

Напомним, что это уже не первая дата. Сразу же после того, как стали известны детали решения Синода Константинопольского патриархата (11 октября), «патриарх» т.н. Киевского патриархата Филарет заявил, что ожидает проведения Собора в «ближайшее время», ориентировочно в начале ноября.

«Это будет архиерейский Собор, в котором примут участие архиереи КП [раскольники — Ред.], автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием [УАПЦ — Ред.] и Московского патриархата [каноническая УПЦ — Ред.], которые захотят. Это будет объединительный Собор, который изберет общего предстоятеля, патриарха, а дальше будет решение Вселенского патриарха о предоставлении томоса, о предоставлении автокефалии», — рассказал он в эфире телеканала ТСН.

А пресс-секретарь т.н. Киевского патриархата Евстратий Зоря уже даже и место присмотрел.

«Наиболее логичным местом, где может пройти объединительный Собор, является собор Святой Софии в Киеве — как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. Когда — это зависит от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы уже до следующего заседания Священного Синода и Константинопольского патриархата, которое пройдет во второй половине ноября, мы уже могли бы прийти с добрыми плодами нашей домашней работы», — говорил он в эфире «5 канала» (принадлежит структурам президента Порошенко).

Как видим, он снова-таки указывает на первую половину ноября.

Расколы у раскольников

В свою очередь сам Порошенко 14 октября пообещал, что «группа епископов УПЦ МП примет участие в создании Единой поместной церкви». Об этом он заявил во время выступления на молебне о томосе об автокефалии, проходившем в Киеве.

Однако начались трудности. Во-первых, иерархи УПЦ оказались более стойкими, чем о них обычно думают невоцерковлённые обыватели, раскольники и власть. Во-вторых, у желающих «объединения» начались разногласия. Кратко их суть обрисовал глава УАПЦ (Украинская автокефальная церковь, еще одна раскольническая структура, не имеет существенного влияния на ситуацию в силу малых размеров) Макарий:

«Филарет обратился ко мне и сказал:

— Срочно нужно Собор созывать. Я ему говорю:

— Собор собирать — нет устава.

— А устав у меня есть.

— У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав.

— Нет, будет мой устав.

Также Макарий прояснил ещё одну причину, по которой раскольники и власть так нуждаются хотя бы в части архиереев УПЦ на Соборе. Они должны «отдать» название «Украинская православная церковь» новой структуре раскольников и Константинополя. И по этому пункту Филарет тоже никаких возражений не приемлет.

И, наконец, статус:

«Когда я спросил, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия. [А] экзархи ни о чем не говорят».

Т. е. даже по информации из отрытых источников — налицо полнейший бардак. Неудивительно, что даже сторонники автокефалии в канонической УПЦ (если таковые есть в принципе, помимо вышеупомянутых персонажей) пока помалкивают и не спешат заявлять о готовности в этом бардаке участвовать. К слову, сам Макарий явно устал и готов объединяться на любых условиях и с кем угодно. Даже согласился на передачу Андреевской церкви Константинополю (одна из красивейших церквей Киева, с начала 90-х — кафедральный собор УАПЦ). Правда, потом оказалось, что Порошенко банально обманул Макария и не дал УАПЦ ничего взамен. Т. е. теперь у УАПЦ нет кафедрального собора вообще.

Единственное, на чём в УАПЦ явно будут настаивать, — Филарет должен отказаться выдвигать свою кандидатуру. Пресс-секретарь УАПЦ Виталий выступает за то, чтобы главу новой церкви назначил Варфоломей, причём, выбрав нейтральную личность. Похоже, он даже допускает, что это может быть кто-то из перебежчиков из УПЦ:

«…Мы должны подумать о том, как подтянуть духовенство УПЦ МП. Нейтральная личность сможет объединить всех».

Любопытно, что и в этом пункте раскольникам удалось занять собственную позицию. Так, всё тот же Евстратий Зоря заявил, что «объединительный Собор» в его понимании — это мероприятие, на которое… большинство архиереев УПЦ просто не допустят. И даже объяснил, почему:

«Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний… таки придут на Собор. Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы — члены Собора, и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата. Именно поэтому мы подчеркиваем, что в Соборе принимают участие те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии, а не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины», — изложил он своё видение объединения изданию «Главком».

Впрочем, тут дело даже не столько в персоналиях (хотя, по последним данным, Варфоломей соблазняет именно главу канонической УПЦ Онуфрия перспективой стать главой объединённой украинской церкви). А в том, что ни Филарету, ни властям Украины на самом деле не нужно «объединение». Им нужна видимость объединения, для чего и нужно притащить на этот «собор» 10−15 любых епископов УПЦ. Больше не нужно, ведь уже известно количество делегатов от УАПЦ и «Киевского патриархата» — и оно должно быть достаточным для того, чтобы выбрать главу новой «церкви». И именно того, кого хотят в Киеве, а не на Фанаре. Т. е. у Киева и Константинопольского патриархата фундаментально разные взгляды на процесс.

В итоге в начале ноября провести Собор не получилось. Чтобы сохранять темп и видимость единства, Порошенко и Варфоломей 3 ноября подписали некое «соглашение о сотрудничестве и взаимодействии» между Украиной и Вселенским патриархатом, вызвавшее откровенное недоумение даже у сторонников автокефалии. Первоначально многие приняли его за тот самый пресловутый томос. Затем, разобравшись, недоумевали.

«Ребята, если честно, я пока не понимаю, что произошло в Константинополе. Подписали эдакий конкордат о создании поместной церкви в Украине? Так и раньше планировали. Оформили создание ставропигиального представительства Вселенского престола в Киеве? Так уже раньше оформляли», — размышляет, например, журналист Виктор Трегубов.

А Филарет и вовсе заявил, что дата Собора от Варфоломея зависит, а не от Украины. Мол, Варфоломей должен назначить на Собор своего представителя.

В общем, это точно не последняя серия. Ещё насмотримся.

Читайте ранее в этом сюжете: Автокефалия для Порошенко: Украина начала раскол в православном мире

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