Результат внешнего управления Украиной: тарифный геноцид и долговая кабала

Киев, , 10:51 — REGNUM Последние шаги украинской власти в энергетической сфере свидетельствуют о том, что она не только действует в фарватере внешнего управления США, неукоснительно исполняя все требования своих кураторов, но и работает на реализацию экономических интересов Соединенных Штатов, — заявил в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» рассказал председатель политсовета украинской партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

В эфире телевидения политик размышлял о том, чем обернется для украинской экономики повышение тарифов на газ, куда приведет Украину покупка российского газа по т.н. «реверсной схеме» через Словакию, Венгрию и Польшу, а также планы относительно приобретения сжиженного американского газа на польских терминалах. В целом, по его мнению, в газовой сфере у сегодняшнего руководства Украины нет дилеммы, а есть только односторонний выбор: поскольку США установили внешнее управление в стране, официальный Киев неукоснительно исполняет всё, что исходит от Вашингтона или его представителей.

Так, приезд в Киев и выступление министра энергетики США Рика Перри украинской властью воспринимается как политика указаний и реализации, уверен председатель Политсовета партии «За жизнь».

Напомним, в ходе визита в столицу Украины Рик Перри жестко раскритиковал российские газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», пообещав, что Вашингтон торпедирует эти проекты, а также пообещал, что США обеспечат Украину своим сжиженным газом, что якобы сделает страну «Техасом в Европе».

«Это касается и пенсильванского угля, который покупается сегодня на уровне 30% от всего импорта, который закупает Украина. Это касается сегодня покупки локомотивов Соединенных Штатов Америки. Украину уже склоняют к тому, чтобы она в будущем, после того как будут построены терминалы в Польше, покупала сжиженный газ и торговала, как заявил господин Перри, во всей Европе и тем самым снабжала Украину. Подобные вещи являются не чем иным, как лоббированием экономических интересов Соединенных Штатов Америки, что, может быть, для Штатов и хорошо, но для Украины это является мерой отрицательного характера и крайне неприемлемо. Потому что тот же сжиженный газ дороже где-то наполовину от сжиженного газа, который сегодня завозится в Украину на уровне 27−28% всего сжиженного газа, который потребляется у нас из России и еще 34% из Белоруссии. Этот газ будет в полтора-два раза дешевле, чем сжиженный газ через будущие терминалы в Польше из Соединенных Штатов Америки», — пояснил, в свою очередь, Медведчук.

Что касается отопления и цены на газ для населения после последнего ее повышения с 1 ноября 2018 года, то с 1 января 2014 года цены на газ для населения выросли на сегодняшний день на 1080%, подчеркнул председатель политсовета партии «За жизнь».

«Вдумайтесь, 1080%! Цены на отопление выросли на 1031%, а цены на горячую воду ― на 470%. Причем на отопление и на горячую воду — это без цены на газ, которая действует с 1 ноября и которая повышена на 23,5%. Когда мы видим это повышение цен, то, что происходит на улицах, и то, что сегодня показывали как кадры с Днепропетровской, Черкасской и с Хмельницкой областей, является естественным, естественной реакцией на то, что происходит», — считает Медведчук.

При этом если долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2014 году были на уровне 12 млрд гривен, то сегодня они уже составляют 38 млрд гривен, обратил внимание политик.

«Что будет? Будут бунты, по всей видимости, будет недовольство, будут различного рода насильственные действия, которые вы сегодня демонстрировали на своем экране. И будет расти долг за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Что можно сделать? Ответ дал президент Украины, вы частично его сегодня цитировали. Господин Порошенко заявил о том, что цены на газ можно снизить и в два, и в три, и в четыре, и в шесть раз. Но для этого надо вернуться в газовую кабалу Российской Федерации. При этом он говорит, что в цене заложена не только экономическая составляющая, но еще и политическая. А это и есть ключ к ответу, какая это кабала. То есть не покупать дешевый российский газ, а покупать дорогой российский газ, но в Венгрии, Словакии и в Польше. Вот сегодняшний выход политический власти Украины, которая действует по указке Вашингтона и действует в фарватере внешнего управления Соединенных Штатов Америки», — подытожил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины в очередной раз увеличилась — с 6,96 гривен за кубометр до 8,55 гривны, на 23%. При этом премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что нынешнее подорожание еще не самое большое, а изначально МВФ хотел поднять цену на 60%. Он подчеркнул, что если не решить вопрос с ценой на газ, может быть расторгнуто сотрудничество с МВФ, что приведет к дефолту Украины. При этом СМИ сообщили, что Киев сразу же пообещал Фонду обеспечить еще два этапа повышения цены на газ, но уже после президентских и парламентских выборов в 2019 г.