Жириновский возмущен «захватом власти» в Циолковском (Амурская область)

Москва, , 11:01 — REGNUM Ситуацию вокруг выборов в горсовет города Циолковского Амурской области лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал захватом власти, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Произошел захват власти в городе Циолковском Амурской области. Там прошли выборы в городской совет. 9 из 10 мандатов выиграли кандидаты от ЛДПР, один оставшийся — единоросс, но он отказался получать мандат. То есть 100% мест заняли наши представители», — отметил Жириновский.

Так нашим депутатам власть стала натурально выламывать руки, запугивают, трамбуют их бизнес, вызывали их в Следственный комитет, в ФСБ, к прокурору, заставляют избрать чужого председателя горсовета и мэра, возмущен лидер партии.

«В парламенте только 9 депутатов, и все они члены ЛДПР, а начальник над ними единоросс! Это настоящий захват власти со стороны «Единой России». Это абсолютно недопустимо», — считает Жириновский.