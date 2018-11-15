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Жириновский возмущен «захватом власти» в Циолковском (Амурская область)

Политика

И сетует на ущемление демократии

Жириновский возмущен «захватом власти» в Циолковском (Амурская область)
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 15 ноября 2018, 11:01 — REGNUM  Ситуацию вокруг выборов в горсовет города Циолковского Амурской области лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал захватом власти, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Произошел захват власти в городе Циолковском Амурской области. Там прошли выборы в городской совет. 9 из 10 мандатов выиграли кандидаты от ЛДПР, один оставшийся — единоросс, но он отказался получать мандат. То есть 100% мест заняли наши представители», — отметил Жириновский.

Так нашим депутатам власть стала натурально выламывать руки, запугивают, трамбуют их бизнес, вызывали их в Следственный комитет, в ФСБ, к прокурору, заставляют избрать чужого председателя горсовета и мэра, возмущен лидер партии.

«В парламенте только 9 депутатов, и все они члены ЛДПР, а начальник над ними единоросс! Это настоящий захват власти со стороны «Единой России». Это абсолютно недопустимо», — считает Жириновский.

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