Минобороны РФ сообщило о нарушениях в зоне деэскалации в Сирии

Москва, , 11:01 — REGNUM Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки, 14 ноября, зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сказано в информационном бюллетене Министерства обороны России, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

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«Зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один», — говорится в сообщении.

При этом турецкая часть комиссии случаев стрельбы в своей зоне ответственности не зафиксировала.

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В ведомстве добавили, что в течение прошедших суток не было подписано ни одного соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к процессу примирения в Сирии присоединились 2518 населённых пунктов. О своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 234 вооружённых формирования.

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