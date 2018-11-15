Саммит АСЕАН: глава Индонезии встретился с вице-президентом США

Сингапур, , 10:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в кулуарах 33-го саммита АСЕАН, сообщает Sindonews.

На этой встрече президента Индонезии сопровождали министр по вопросам политики, права и безопасности Виранто, министр-координатор по вопросам культуры Пуан Махарани, глава МИД Ретно Марсуди и министр торговли Энггартиасто Лукита.

В ходе встречи глава Индонезии и вице-президент США обсудили сотрудничество в трех областях.

«Во-первых, важно, чтобы мы работали вместе над созданием плюралистического общества», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди после двусторонней встречи.

Второе, о чем говорили Джоко Видодо и Майк Пенс, — экономическое сотрудничество. Президент Индонезии подчеркнул, что Индонезия и США не конкурируют друг с другом в секторе торговли и могут дополнять друг друга.

В-третьих, Индонезия пригласила США присоединиться к концепции Индо-Тихоокеанского сотрудничества. Джоко Видодо заявил, что Индонезия также представит концепцию на Восточноазиатском саммите.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Индонезии пригласил Китай присоединиться к концепции взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подробности: Президент Индонезии выступил на 21-м саммите Китай — АСЕАН