Четверг, 15 Ноября 2018 года
11:20:15 МСК

Саммит АСЕАН: глава Индонезии встретился с вице-президентом США

Политика

В ходе встречи главы Индонезии и США обсудили сотрудничество в трех областях

Сингапур, 15 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в кулуарах 33-го саммита АСЕАН, сообщает Sindonews.

На этой встрече президента Индонезии сопровождали министр по вопросам политики, права и безопасности Виранто, министр-координатор по вопросам культуры Пуан Махарани, глава МИД Ретно Марсуди и министр торговли Энггартиасто Лукита.

В ходе встречи глава Индонезии и вице-президент США обсудили сотрудничество в трех областях.

«Во-первых, важно, чтобы мы работали вместе над созданием плюралистического общества», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди после двусторонней встречи.

Второе, о чем говорили Джоко Видодо и Майк Пенс, — экономическое сотрудничество. Президент Индонезии подчеркнул, что Индонезия и США не конкурируют друг с другом в секторе торговли и могут дополнять друг друга.

В-третьих, Индонезия пригласила США присоединиться к концепции Индо-Тихоокеанского сотрудничества. Джоко Видодо заявил, что Индонезия также представит концепцию на Восточноазиатском саммите.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Индонезии пригласил Китай присоединиться к концепции взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подробности: Президент Индонезии выступил на 21-м саммите Китай — АСЕАН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
АСЕАН
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить