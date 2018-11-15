Протурецкие боевики попались на перевозке гашиша из Сирии в Турцию

Дамаск, , 10:51 — REGNUM На этой неделе протурецких боевиков поймали на попытке контрабанды гашиша через сирийскую границу. Речь идет о членах Сирийской свободной армии. Для перевозки наркотиков исламисты использовали автомобиль скорой помощи.

Контрабандисты пытались провести гашиш с сирийской территории через контрольно-пропускной пункт Аль-Рай в турецкую провинцию Газиантеп. В ходе осмотра автомобиля скорой помощи было найдено двадцать килограммов гашиша. Наркотик был спрятан под сиденьем автомобиля.

Сама машина скорой помощи принадлежала муниципальной больнице города Газиантепа. Автомобиль доставлял пациента в медицинское учреждение, потом боевики попытались переправить в нем гашиш через границу.

Боевики контролируемых Турцией группировок регулярно участвуют в различных криминальных схемах. Между исламистскими группами часто происходят боевые столкновения за передел материальных ресурсов, контроль над пунктами пропуска с хорошим денежным потоком.

ИА REGNUM недавно сообщало, как исламисты из одной протурецкой группировки похищали исламистов из другой протурецкой группировки, а затем требовали выкуп от родственников.