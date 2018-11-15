Путин провел ряд встреч в рамках Восточноазиатского саммита

Сингапур, , 10:48 — REGNUM Сегодня. 15 ноября, президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XIII Восточноазиатского саммита (ВАС), который проходит в Сингапуре. В работе ВАС принимают участие 18 государств: страны АСЕАН и восемь их партнеров, сообщается на сайте Кремля.

Перед началом ВАС Путин провел ряд встреч. Так, президент РФ встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Отмечается, что само заседание ВАС проходит без присутствия журналистов. Участники саммита обсуждают вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где обсуждались вопросы развития контактов АСЕАН с Евросоюзом и ШОС. Президент находится в Сингапуре с трёхдневным визитом (13−15 ноября).

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