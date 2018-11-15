Советница Болтона уволена после скандала с Меланией Трамп

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Конфликт с супругой президента США Дональда Трампа Меланией стоил должности помощнице советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Мире Рикардел. Об этом сообщает 15 ноября BBC.

По сведениям телекомпании, чиновницу уволили из Белого дома после того, как первая леди США опубликовала заявление, в котором назвала Рикардел недостойной занимаемой должности. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Рикардел «по-прежнему будет поддерживать президента».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что супруга президента США Мелания Трамп советует мужу, как вести микроблог в Twitter, однако он не всегда прислушивается к ее словам.

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