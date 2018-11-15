Четверг, 15 Ноября 2018 года
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Коалиция во главе с Эр-Риядом приостановила наступление на Ходейду

Политика

Такое решение было принято на фоне подготовки к мирным переговорам

Эр-Рияд, 15 ноября 2018, 10:37 — REGNUM  Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией приостановила 15 ноября наступление на основной портовый город Йемена Ходейда, сообщает со ссылкой на источники британское агентство Reuters.

Такое решение было принято на фоне призывов западных стран к установлению перемирия перед новым раундом мирных переговоров под эгидой ООН.

«Коалиция дала поручение своим войскам на земле приостановить боевые действия в Ходейде», — отметил один из источников в коалиции.

Напомним, после убийства оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги представители обеих партий США призвали положить конец операции ВВС США по дозаправке авиации коалиции, участвующей в кампании против хуситов Йемена.

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