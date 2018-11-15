Жириновский настаивает на полной отмене статьи «за экстремизм»

Москва, , 10:28 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отмену статьи 282 Уголовного кодекса, предполагающую наказание за разжигание ненависти и розни, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Все вопросы социальной и национальной розни и так отражены в других законах, а статья 282 такая всеобъемлющая, что по ней можно хоть каждый день сажать по всей стране», — отметил депутат Госдумы.

Жириновский считает, что наличие такой всеобъемлющей нормы в законодательстве — это дикость.

«Люди сажают за любые критические высказывания, за слова. Кто-то пытается использовать эту статью по принципу «заставь дурака богу молиться — они и лоб расшибет». Такого ни при царе, ни при советской власти не было», — указал он.

Госдума в первом чтении обсудит президентский проект закона по смягчению статьи 282. Также планируется рассмотреть инициативу депутатов от ЛДПР о полной отмене этой статьи.

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