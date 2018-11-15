В Москве начались консультации по безопасности России и КНР

Москва, , 10:31 — REGNUM Представители России и Китая начали новый раунд консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Об этом сообщил 15 ноября журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

Очередной раунд переговоров в Москве проводят секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК, секретарь Политико-юридической комиссии партии Го Шэнкунь, пояснил он.

Патрушев и Го Шэнкунь встречались в Москве в апреле 2018 года, тогда они обсудили текущую международную обстановку и перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в сфере безопасности в форматах ШОС и БРИКС. Позже в Сочи состоялась встреча представителей разных стран, курирующих вопросы безопасности, на которой также присутствовал Го Шэнкунь.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 7 ноября с визитом в Китае находился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он встретился с лидером КНР Си Цзиньпинем и своим китайским коллегой Ли Кэцяном, а также принял участие в открытии пятой Китайской международной импортной выставки (ЭКСПО).

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