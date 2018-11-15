В Смоленской области отметят 60-летие полета в космос Юрия Гагарина

Смоленск, , 09:54 — REGNUM В Смоленской области готовятся широко отметить 60-летие полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, которое будет отмечаться 12 апреля 2021 года. Этот вопрос стал главным в ходе встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Алексеем Островским 14 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Алексей Островский доложил Медведеву, что в Смоленской области уже началась подготовка к юбилейным мероприятиям. Глава региона также предложил провести первое заседание федерального организационного комитета под председательством Дмитрия Медведева в День космонавтики 12 апреля 2019 года в городе Гагарине.

«Отрадно, что Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу администрации региона об организации празднования 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина в масштабах всего государства», — заявил губернатор.

Глава региона также рассказал председателю правительства о вопросах, требующих федеральных решений. Речь идет, в частности, о завершении строительства ряда объектов социальной сферы, которые начали возводить еще в рамках подготовки к празднованию 1150-летия основания города Смоленска, которое отмечалось в 2013 году: это детский эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» и прогимназия для одаренных детей, а также реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок».

Еще одна тема встречи — организация международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка. Как отмечалось на встрече, сегодня иностранные туристы, а также инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область, что негативно отражается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества. При этом именно через Смоленскую область проходит 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов. На встрече обсуждалась возможность внесения соответствующих изменений в паспорт национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» с целью введения в эксплуатацию международного пункта пропуска «Красная Горка» на территории Смоленской области.

Кроме того, Алексей Островский обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать обращение о реализации комплекса мер по сохранению уникального памятника древнерусского оборонного зодчества — Смоленской крепостной стены, которая является объектом культурного наследия федерального значения и федеральной собственности.

«Я удовлетворен результатами рабочей встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым и поручениями, данными им по обсуждаемым вопросам, актуальным для региональной повестки», — прокомментировал позже итоги встречи с председателем правительства РФ Алексей Островский.