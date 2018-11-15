Четверг, 15 Ноября 2018 года
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Житель ЛНР ранен при обстреле со стороны Украины

Политика

Во время обстрела мужчина находился в машине

Житель ЛНР ранен при обстреле со стороны Украины
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Раненый

Луганск, 15 ноября 2018, 09:51 — REGNUM  Итогом обстрела территории Луганской Народной Республики украинскими силовиками стало ранение мирного жителя. Об этом 15 ноября сообщает МЧС ЛНР.

Днем 14 ноября обстрелу подвергся поселок Марьевка. Ранение получил 29-летний мужчина, сотрудник Первомайского района электрических сетей (РЭС). Во время обстрела он находился в машине.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 ноября киевские силовики трижды нарушили перемирие в ЛНР, обстреляв Марьевку и Первомайск из артиллерии и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Обстрелы республик Донбасса Украина не прекращает. Так, 14 ноября СКР сообщил о возбуждении трех уголовных дел против украинских военных за применение в отношении ЛНР и ДНР запрещенных методов войны.

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Артобстрелы республик Донбасса
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