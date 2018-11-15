Глава Индонезии выступил на саммите АСЕАН-Россия

Сингапур, , 09:54 — REGNUM Как координатор диалога АСЕАН — Россия, президент Индонезии Джоко Видодо выступил с заявлением от имени стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) относительно развития двустороннего сотрудничества, сообщает Sindonews.

«Наша встреча знаменует собой увеличение отношений между АСЕАН и Россией как стратегическими партнерами», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии подчеркнул важность завершения всех рабочих программ, содержащихся в Плане действий АСЕАН-Россия 2016−2020 гг.

В экономической области Джоко Видодо отметил, что торговля между АСЕАН и Россией увеличилась почти на 40%. Торговый оборот достиг 16,7 млрд долларов США, тогда как российские инвестиции достигли 40 млн долларов США.

По словам президента, АСЕАН также поощряет расширение сотрудничества с Россией в различных областях, в частности, в сфере борьбы со стихийными бедствиями, образования, культуры, молодежи, туризма и здравоохранения.

В области борьбы со стихийными бедствиями Джоко Видодо выступил за немедленное завершение переговоров о соглашении между АСЕАН и Россией в этой сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября, президент РоссииВладимир Путинвстретился с президентом Республики Индонезия Джоко Видодо. Встреча состоялась на полях саммита АСЕАН, который проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года.

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