Конгресс США: Америка утратила глобальное военное превосходство

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Соединенные Штаты утратили свое глобальное военное превосходство и потенциально могут потерпеть поражение в войне от России или Китая, заявили эксперты межпартийной комиссии Конгресса США. Об этом пишет 14 ноября The Washington Post.

Оценивая новую стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, принятую в 2018 году, военные эксперты сделали вывод, что американское военное господство может быть окончательно подорвано за счет отставания в ее реализации. Выводы комиссии говорят о том, что Китай и Россия стремятся к доминированию в своих регионах и строят планы по военному влиянию в разных частях света.

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На сегодняшний день уровень американского военного превосходства над потенциальными противниками приблизился к критически опасному уровню, и вскоре Москва и Пекин вполне смогут бросить вызов американского мировому господству, заключили эксперты.

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