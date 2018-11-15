В Каракасе отказались принимать помощь от НПО «Врачи без границ»

Каракас, , 09:32 — REGNUM Клинический университетский госпиталь Каракаса отказался принимать помощь от неправительственной организации (НПО) «Врачи без границ», пишет газета El País 15 ноября.

Руководство госпиталя отклонило предложение испанского филиала НПО о предоставлении медикаментов и бригад медиков. Об официальной причине отказа не сообщается. Известно о письме одного из руководителей госпиталя главе хирургического отделения, в котором говорится, что «по решению руководства, пожертвования от указанной организации приняты не будут».

С момента начала экономического кризиса в Венесуэле ощущается серьезная нехватка медикаментов. Отсутствие лекарств и нехватка продовольствия вынудили многих венесуэльцев покинуть страну.

Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года венесуэльские политики были обеспокоены появлением НПО «Белые каски» вблизи венесуэльско-колумбийской границы. НПО заявляют о своих гуманитарных целях, однако аналитики видят в их появлении пролог к вторжению в Венесуэлу.

Читайте также: Организация «Белые каски» прибыла на границу с Венесуэлой