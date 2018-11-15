Четверг, 15 Ноября 2018 года
09:50:09 МСК

Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам призыва

Политика

Также открыты горячие линии в военкоматах всех регионов России

Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам призыва
Иллюстрация: Mil.ru
Призыв

Москва, 15 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  С 15 ноября Минобороны РФ запустило горячую телефонную линию по вопросам осеннего призыва. Отвечать на все интересующие призывников и их родителей вопросы будут офицеры Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны.

Такие же горячие телефонные линии заработали во всех штабах военных округов и в военных комиссариатах регионов России.

Обратиться на горячую линию по вопросам призыва граждан на военную службу можно по телефонам 8(495) 498−96−96, 498−96−97, 498−96−98. Телефоны будут работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по мск.

Отметим, 15 ноября в России отмечается Всероссийский день призывника. В этот день военкоматы организуют для призывников экскурсии в воинские части, проводят разъяснительную работу среди родителей призывников, а также проводят и другие военно-патриотические мероприятия.

Читайте подробнее: До конца 2018 года на службу в армию призовут свыше 118 тыс. новобранцев

Как сообщало ИА REGNUM, всего в осенний призыв-2018 в Вооружённые силы РФ планируется призвать 118 тыс. 440 граждан. По данным на 15 ноября в армию призваны около 100 тыс. человек (прошли призывную комиссию). Отравлены в воинские части более 35 тыс. призывников.

А также на эту тему: В России число уклонистов от призыва в армию сократилось на 53% с 2016 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Осенний призыв — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить