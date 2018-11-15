Саммит АСЕАН-Япония: Индонезия призвала бороться со стихийными бедствиями

Сингапур, , 09:10 — REGNUM На 21-м саммите АСЕАН-Япония президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Японией в области борьбы со стихийными бедствиями, сообщает Sindonews.

Президент Индонезии отметил, что страны АСЕАН и Япония уязвимы к стихийным бедствиям. Катастрофы, которые часто происходят в этом регионе приводят к гибели людей и огромным экономическим потерям. Данные показали, что за последние три десятилетия здесь произошло 40% всех стихийных бедствий на планете.

По данным ООН, экономические потери от стихийных бедствий в этом регионе достигают 120 млрд долларов США в год.

«Стихийные бедствия всегда будут частью нашей жизни. Мы не можем их предотвратить. Однако мы можем свести к минимуму количество жертв», — продолжил президент Индонезии.

Джоко Видодо предложил более тесное взаимодействие в этой области, в частности, укрепление отношений в сфере раннего предупреждения, создания устойчивой к стихийным бедствиям инфраструктуры, финансирования и восстановления объектов после стихийных бедствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыл в Сингапур 13 ноября для участия в 33-м саммите АСЕАН.

Читайте также: Главы Индонезии и Чили провели двустороннюю встречу в Сингапуре