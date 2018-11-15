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Макрон предпочел не отвечать на колкие «твиты» Трампа

Политика

По словам главы французского государства, он не думает, что граждане Франции ожидают ответов на колкие заявления Трампа

Макрон предпочел не отвечать на колкие «твиты» Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 15 ноября 2018, 09:02 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон предпочел не комментировать критические «твиты» американского лидера Дональда Трампа в его адрес, подчеркнув, что быть союзником — не означает быть вассалом. Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу TF1.

По словам главы французского государства, он не думает, что граждане Франции ожидают ответов на колкие заявления Трампа. Макрон отметил, что, хотя Соединенные Штаты и Франция являются союзниками и будут ими впредь, «быть союзником не значит быть вассалом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления Макрона о «всеевропейских вооруженных силах» вызвали гнев президента США — Трамп написал в своем Twitter, что президент Франции переживает из-за своего очень низкого рейтинга, и добавил, что, если бы не помощь США в годы Второй мировой войны, Франция сейчас говорила бы по-немецки.

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Политическая жизнь Франции
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