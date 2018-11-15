Макрон предпочел не отвечать на колкие «твиты» Трампа

Париж, , 09:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предпочел не комментировать критические «твиты» американского лидера Дональда Трампа в его адрес, подчеркнув, что быть союзником — не означает быть вассалом. Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу TF1.

По словам главы французского государства, он не думает, что граждане Франции ожидают ответов на колкие заявления Трампа. Макрон отметил, что, хотя Соединенные Штаты и Франция являются союзниками и будут ими впредь, «быть союзником не значит быть вассалом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления Макрона о «всеевропейских вооруженных силах» вызвали гнев президента США — Трамп написал в своем Twitter, что президент Франции переживает из-за своего очень низкого рейтинга, и добавил, что, если бы не помощь США в годы Второй мировой войны, Франция сейчас говорила бы по-немецки.

Читайте также: Трамп: Без США во Франции бы говорили по-немецки

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Трампу стоит напомнить про СССР, если он не в курсе