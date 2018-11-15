Кудрин провел встречу с госконтролером США Додаро

Москва, , 08:33 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин и госконтролер США Джин Додаро провели встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество между органами финаудита. Об этом написал Кудрин на странице в сосцсети Twitter.

«Встретились с госконтролером США Джином Додаро, — написал глава Счетной палаты. — Обсудили, как будем развивать сотрудничество между органами финаудита».

По его словам, напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном не обсуждались.

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