Кудрин провел встречу с госконтролером США Додаро

Москва, 15 ноября 2018, 08:33 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин и госконтролер США Джин Додаро провели встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество между органами финаудита. Об этом написал Кудрин на странице в сосцсети Twitter.
«Встретились с госконтролером США Джином Додаро, — написал глава Счетной палаты. — Обсудили, как будем развивать сотрудничество между органами финаудита».
По его словам, напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном не обсуждались.
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