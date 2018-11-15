Дизайнер сумок будет представлять интересы США в ЮАР

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Известный в США дизайнер женских сумок Лана Маркс станет следующим чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Решение о её выдвижении на этот пост президент США Дональд Трамп принял накануне, 14 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Отмечается, что Маркс обучалась в Витватерсрандском университете и Институте управления персоналом в Йоханнесбурге. Кроме того, она говорит на двух из 11 официальных языков Южной Африки — африкаанс и кхоса. Более десяти лет она работала в совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди.

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Кроме того, Лана Маркс является основателем и генеральным директором компании Lana Marks Ltd., занимающейся производством роскошных модных аксессуаров. По информации CNN News, стоимость сумок этого бренда начинается от $19 тыс. Среди клиентов фирмы многие американские знаменитости, например, актриса Дженнифер Энистон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день президент США Дональд Трамп предложил и кандидатуру на должность американского посла в Саудовской Аравии. Официальным представителем Вашингтона в этой стране может стать генерал в отставке Джон Абизаид. Он является почётным председателем Центра борьбы с терроризмом Военной академии США, а также научным сотрудником Института Гувера.

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