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Макрон об акции «желтые жилеты»: Люди противостоят тому, за что голосовали

Политика

Акция протеста «желтые жилеты» пройдет 17 ноября

Макрон об акции «желтые жилеты»: Люди противостоят тому, за что голосовали
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 15 ноября 2018, 08:22 — REGNUM  В эфире TF1 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «услышал гнев» автомобильного движения «желтые жилеты», которые собираются провести акцию протеста в субботу, 17 ноября, сообщает Le Figaro.

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«Есть много людей, которые хотят собрать это движение. Эти люди хотят противостоять тем вещам, за которые они сами голосовали», — заявил Эммануэль Макрон.

Президент находится на борту авианосца «Шарль де Голль», названного им «огромной гордостью» Франции. «Это огромная гордость, мы и США — единственные в мире, у кого есть такой тип вооружения», — отметил Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции приземлился на вертолете на авианосец «Шарль де Голль», на борту которого он проведет ночь.

Подробности: Глава Франции проведет ночь на борту авианосца «Шарль де Голль»

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