В Мексике для борьбы с наркокартелями будет создана Национальная гвардия

Мехико, , 08:16 — REGNUM В Мексике в целях борьбы с наркомафией будет создана новая правоохранительная сила — Национальная гвардия. Об этом 14 ноября объявил избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет газета El Comercio.

Национальная гвардия будет насчитывать 50 тыс. сотрудников и станет ядром в борьбе с преступными наркокартелями. Сотрудники гвардии будут проходить подготовку под началом мексиканских вооруженных сил.

Лопес Обрадор пояснил, что вдохновлялся примерами испанской Гражданской гвардии и французской жандармерии, которые также имеют военизированную структуру и подчиняются военным министерствам. Он заверил, что при осуществлении своих функций Национальная гвардия будет соблюдать права человека, а он сам как главнокомандующий никогда не отдаст приказ действовать против населения.

Напомним, деятельность наркокартелей — главная внутренняя проблема Мексики. Мафия терроризирует население и держит под контролем местные органы власти. Этот год стал для страны рекордным по числу убийств. В том числе погибло большое количество кандидатов в мэры малых городов и в местные заксобрания перед июльскими выборами.

Читайте также: El País: Мексика переживает самый кровавый период в своей истории