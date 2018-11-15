Еще один израильский министр подал в отставку после Либермана

Иерусалим, , 07:59 — REGNUM Правительство Израиля покидает министр по делам абсорбции, член партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Софа Ландвер. Об этом сообщает издание Kan-ashdod.

Ландвер подала в отставку вслед за Авигдором Либерманом, возглавлявшим военное ведомство страны. Она пояснила, что вошла в правительство Биньямина Нетаньяху вместе с экс-министром обороны, соответственно, уход также будет коллективным.

Уроженка Ленинграда Софа Ландвер живет в Израиле с 1979 года. Пост министра по делам абсорбции 69-летняя Ландвер занимала более девяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке из-за несогласия с правительством, отказавшимся начать полномасштабную военную операцию в секторе Газа. Соглашение о перемирии с Палестиной Либерман назвал капитуляцией перед террористами.

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