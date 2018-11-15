Испанские СМИ: выход из тупика с Брекситом найден?

Мадрид, , 07:46 — REGNUM Испанское издание La Vanguardia сравнило достижения британского премьер-министра Терезы Мэй в ходе переговоров с Брюсселем с мировыми рекордами спортсменок, специализирующихся на беге с барьерами. Обсуждение условий Брексита — препятствие «намного более высокое, чем те 84 сантиметра, которые спортсменки должны перепрыгнуть 10 раз в атлетическом состязании», считает каталонское СМИ.

Во вторник, 13 ноября, Мэй преодолела один из главных барьеров — правда, «задев его и заставив упасть». На Downing Street признали наличие «текста» (из осторожности его не стали называть соглашением), которого недоставало, чтобы сгладить острые углы. При этом, согласно официальным источникам, он в целом соответствует тому, что уже обсуждалось в последние недели: ни одна из частей Соединенного Королевства не выйдет из таможенного союза, если к моменту окончания переходного периода не будет достигнуто коммерческое соглашение. В арбитражном механизме должны принимать участие обе стороны, чтобы обеспечить решение ирландского вопроса и избежать разницы в тарифах.

Проблема границы «двух Ирландий» — «гордиев узел» переговоров между Лондоном и Брюсселем, подчеркивает другое испанское издание, ABC. Его возникновение объясняется следующим образом: «Как Ирландская Республика, так и Северная Ирландия (которую еще называют Ульстером, она является частью Соединенного Королевства) хотели бы, чтобы после Брексита между ними не было физической границы, как сейчас. Однако это означало бы, что Великобритания продолжает принимать европейские правила, в том числе насчет таможенного союза, а этого ярые сторонники Брексита не хотят».

Испанское СМИ напоминает читателям, что окончательного соглашения пока нет — только «техническое», о котором заявила британская сторона. «Мэй проведет срочное заседание кабинета министров, но нельзя сказать точно, получит ли она их поддержку. Еще меньше ясности в вопросе о том, получит ли она позднее одобрение британского парламента», — информирует ABC.

Тон издания El Mundo более оптимистичен. «Лондон и Брюссель одобрили во вторник проект соглашения насчет Брексита — после почти двух лет переговоров и всего лишь за несколько месяцев, остающихся до выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, намеченного на 29 марта 2019 года», — акцентирует СМИ внимание на важности долгожданной договоренности.

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Впрочем, оно тоже уточняет, что компромисс, достигнутый в последний момент, ждет много трудностей: в частности, сегодня проходит первое «испытание огнем» — обсуждение на экстренном заседании британского правительства. El Mundo не исключает, что евроскептики в кабинете министров могут не поддержать Терезу Мэй в ее нынешней готовности мирно договориться с Евросоюзом.