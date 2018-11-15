Американские СМИ впечатлила российская техника химзащиты

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Видеоролик Министерства обороны, опубликованный к столетию войск радиационной, химической и биологической защиты, на котором демонстрируется военная техника и работа различных подразделений РХБЗ, произвёл большое впечатление на американских журналистов из издания The Drive.

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Американские СМИ назвали «божественное» оружие России

В статье грузовик тепловой обработки вооружения и военной техники ТМС-65У был назван «самой необычной машиной».

«Самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины. Военные могут использовать его для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя», — описывает The Drive.

Отмечается, что грузовик ТМС-65У занимает одно из ключевых мест в арсенале военной техники России.

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Добавим, что на видеоролике Минобороны РФ продемонстрированы современные разведывательно-химические машины РХМ-6, различные комплексы для сбора, обработки и анализа данных, мобильные лаборатории, а также роботы радиационной и химической разведки и огнеметы — от ручных РПО до тяжелых ТОС-1А «Солнцепек».

Видео опубликовано: Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал National Interest привел три военные сферы, в которых Россия превосходит США. Так, армия России превосходит американскую в области создания «защитной сферы» при помощи дальнобойных ракетных систем, в частности систем противовоздушной обороны, в общевойсковой сфере и в борьбе в киберпространстве.

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