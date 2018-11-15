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Медведев примет участие в саммите АТЭС в Папуа – Новой Гвинее

Политика

Основная тема саммита — содействие развитию цифровой экономики

Москва, 15 ноября 2018, 07:31 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев примет участие в XXVI саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Саммит пройдет в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) 17−18 ноября, сообщается на сайте правительства РФ.

Основная тема саммита — содействие развитию цифровой экономики в интересах обеспечения устойчивого всеобъемлющего экономического роста.

Также представители стран — участниц АТЭС намерены обсудить актуальные вопросы глобальной повестки дня. По итогам саммита планируется принять совместную декларацию.

Подробнее: Дмитрий Медведев посетит Вьетнам 18−19 ноября

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 ноября состоится официальный визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Социалистическую Республику Вьетнам. Ранее, 5−7 ноября, глава российского правительства посетил Китай.

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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