Медведев примет участие в саммите АТЭС в Папуа – Новой Гвинее

Москва, 15 ноября 2018, 07:31 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев примет участие в XXVI саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Саммит пройдет в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) 17−18 ноября, сообщается на сайте правительства РФ.
Основная тема саммита — содействие развитию цифровой экономики в интересах обеспечения устойчивого всеобъемлющего экономического роста.
Также представители стран — участниц АТЭС намерены обсудить актуальные вопросы глобальной повестки дня. По итогам саммита планируется принять совместную декларацию.
Подробнее: Дмитрий Медведев посетит Вьетнам 18−19 ноября
Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 ноября состоится официальный визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Социалистическую Республику Вьетнам. Ранее, 5−7 ноября, глава российского правительства посетил Китай.
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