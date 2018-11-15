«Голодомор» признали в американском штате Орегон

Вашингтон, 15 ноября 2018, 07:33 — REGNUM Власти штата Орегон признали так называемый «голодомор» геноцидом украинского народа, заявили в пресс-службе посольства Украины в США, сказано 15 ноября на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.
Соответствующий документ издал губернатор штата Кейт Браун.
Орегон стал девятнадцатым штатом, который принял такое решение и присоединился к «празднованию» 85-й годовщины голода в СССР, который лёг в основу украинского мифа.
Напомним, ранее «голодомор» признал Сенат США.
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Украина будет отмечать «голодомор» 24 ноября. Жителей страны заранее поздравил Константинопольский патриарх Варфоломей. В своём послании он также пообещал дать автокефалию Украинской православной церкви.
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Напомним, миф об умышленном характере голода, поразившего многие регионы СССР, активно тиражировали пропагандисты Третьего рейха. Их украинских коллег неоднократно ловили на использовании в качестве иллюстраций фотографии, сделанные экспедицией Фритьофа Нансена в Поволжье в 20-е годы.
В 2009 году голодоморные мистификаторы проиллюстрировали «украинскую трагедию» фотографиями жителей США периода Великой депрессии.
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