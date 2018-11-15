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Глава Франции проведет ночь на борту авианосца «Шарль де Голль»

Политика

Эммануэль Макрон встретится с моряками и летчиками, а также даст интервью новостной передаче TF1

Париж, 15 ноября 2018, 07:25 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон приземлился на вертолете на авианосец «Шарль де Голль» в 15 километрах от Тулона, на борту которого он проведет ночь, сообщает Le Figaro.

Это первый случай, когда президент Франции будет ночевать на борту единственного французского авианосца.

Эммануэль Макрон встретится с моряками и летчиками, а также даст интервью новостной передаче TF1. Сообщается, что президент планирует заняться вопросами обороны, такими как строительство второго авианосца, решение о котором ожидается в 2020 году.

Напомним, авианосец протяженностью 261 метр и высотой 75 метров оснащен двумя ядерными реакторами и может перевозить около 40 самолетов. Экипаж состоит из 1950 человек, 15% из которых — женщины.

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