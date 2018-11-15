Стали известны оклады членов аппарата свердловского правительства

Екатеринбург, , 07:06 — REGNUM В Свердловской области стали известны оклады членов аппарата губернатора и правительства региона. Соответствующие документы подписал врио губернатора Алексей Орлов.

Документы были подписаны ещё 8 ноября, но опубликовали их значительно позднее. Согласно указу губернатора №590-УГ, заместитель губернатора и глава аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников будет получать оклад в размере 48 953 рубля. Это на тысячу рублей больше, чем было у вице-губернатора и главы его администрации Владимира Тунгусова.

Первые и обычные заместители руководителя аппарата и они же главы департаментов будут получать оклады по 44 067 рублей. Это уже прописано в указе №589-УГ. Заведующий секретариатом сможет быть уверенным в 41 808 рублей. Оклады остальных сотрудников не превышают отметки в 40 тыс. рублей.

Отметим, аппарат губернатора и правительства был создан в октябре. Он пришёл на смену администрации губернатора, которая действовала на протяжении более 20 лет.

Аппарат возглавил бывший глава облизбиркома Валерий Чайников. Ранее на аналогичной должности был Владимир Тунгусов, который являлся вице-губернатором и руководителем администрации губернатора. В начале сентября эта должность была ликвидирована.