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«Перенастройка организма»: сокращения в Тюменской городской думе

Политика

Думский аппарат урезали на 11 человек

Тюмень, 15 ноября 2018, 06:31 — REGNUM  В Тюменской городской думе сократили 11 сотрудников и это не предел. Председатель парламента областной столицы Евгений Заболотный назвал на встрече с журналистами оптимизацию думского аппарата «перенастройкой организма», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы поправили структуру, кое-где подсократили, убрали некоторые подразделения. Из одиннадцати ранее существующих остались пять. Уменьшили количество начальников. Часть функций передали администрации Тюмени. В основном, это хозяйственная деятельность. В итоге из 83 сотрудников думы, включая помощников депутатов, осталось 72 человека», — сообщил прессе Евгений Заболотный.

Сокращение сотрудников думского аппарата не означает повышения окладов, отметил спикер Тюменской городской думы. Кроме того, депутатские приёмные он предложил перенести в помещения ТОСов — поближе к избирателям.

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