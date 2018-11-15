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В войнах с участием США погибли сотни тысяч

Политика

Более 200 тысяч – мирные жители

В войнах с участием США погибли сотни тысяч
Американский солдат

Вашингтон, 15 ноября 2018, 05:10 — REGNUM  Сотни тысяч человек погибли с 2001 года в войнах с участием США, говорится в новом докладе Института Уотсона по международным связям.

Так, в ходе боевых действий погибли свыше 480 тысяч человек, причем 244 тысяч — это мирное население. В результате этих операций десять миллионов человек бежали со своих земель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе названы расходы США на кампании на Ближнем Востоке, а также в Афганистане. В частности, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке за 17 лет потребовала шесть триллионов долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы военные расходы США на Ближнем Востоке

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Военное влияние США в мире
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