В войнах с участием США погибли сотни тысяч

Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Сотни тысяч человек погибли с 2001 года в войнах с участием США, говорится в новом докладе Института Уотсона по международным связям.

Так, в ходе боевых действий погибли свыше 480 тысяч человек, причем 244 тысяч — это мирное население. В результате этих операций десять миллионов человек бежали со своих земель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе названы расходы США на кампании на Ближнем Востоке, а также в Афганистане. В частности, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке за 17 лет потребовала шесть триллионов долларов.

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