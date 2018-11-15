Четверг, 15 Ноября 2018 года
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Названы военные расходы США на Ближнем Востоке

Политика

Эксперты: Расходы увеличиваются

Вашингтон, 15 ноября 2018, 04:56 — REGNUM  В общей сложности борьба с терроризмом на Ближнем Востоке за 17 лет вылилась в расходы в объеме шесть триллионов долларов, говорится в новом докладе Института Уотсона по международным связям.

Эксперты уточняют, что в случае продолжения этих кампаний сумма дойдет и до семи триллионов в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кампании США в Ираке и Афганистане, по подсчетам авторов доклада Института Уотсона вылились в затраты в размере $1,8 трлн. Еще сотни миллиардов были использованы на медицинские расходы.

Читайте ранее в этом сюжете: США затратили на войны в Ираке и Афганистане более $1,8 трлн

Читайте развитие сюжета: В войнах с участием США погибли сотни тысяч

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Военное влияние США в мире
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