Названы военные расходы США на Ближнем Востоке

Вашингтон, , 04:56 — REGNUM В общей сложности борьба с терроризмом на Ближнем Востоке за 17 лет вылилась в расходы в объеме шесть триллионов долларов, говорится в новом докладе Института Уотсона по международным связям.

Эксперты уточняют, что в случае продолжения этих кампаний сумма дойдет и до семи триллионов в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кампании США в Ираке и Афганистане, по подсчетам авторов доклада Института Уотсона вылились в затраты в размере $1,8 трлн. Еще сотни миллиардов были использованы на медицинские расходы.

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