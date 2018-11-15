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Лидеры России и Южной Кореи обсудили ослабление санкций против КНДР

Политика

Южная Корея готова только на ответные уступки

Сингапур, 15 ноября 2018, 04:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили вопрос ослабления санкционного режима в отношении Северной Кореи во время встречи на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре, сообщил на брифинге пресс-секретарь южнокорейского президента.

Он отметил, что Путин предложил Мун Чжэ Ину ослабить санкционный режим в ответ на прогресс в деле денуклеаризации КНДР. В ответ президент Южной Кореи попросил Путина повлиять на Пхеньян, чтобы ускорить ядерное разоружение.

На встрече российский президент также отметил, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном относительно возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидает положительного эффекта от грядущей встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По его словам, Южная Корея рассчитывает на прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Южной Кореи рассчитывает на эффект от встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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