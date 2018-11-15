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МИД Германии призвал Украину закрыть сайт «Миротворец»

Политика

Уже во второй раз

Берлин, 15 ноября 2018, 04:40 — REGNUM  Министерство иностранных дел Германии осудило включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в списки портала «Миротворец» и потребовало от Киева закрытия портала, сообщает Die Zeit.

«Мы уже высказывали свою позицию украинской стороне и наставали на том, чтобы украинское правительство удалило этот весь сайт. Сейчас мы говорим о том же», — цитирует заявление немецкого МИД газета.

По данным газеты, на прошлые замечания МИД ФРГ Киев заявил, что не имеет доступа к сайту, так как сервер с ним расположен за пределами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер попал в списки украинского сайта «Миротворец», в который украинское МВД вносит имена врагов Украины. Отмечается, что Шрёдер попал туда за его высказывания относительно принадлежности Крыма, а также за предложенный им договор между ЕС и Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер попал в список врагов Украины

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Политическая жизнь Германии
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