МИД Германии призвал Украину закрыть сайт «Миротворец»

Берлин, , 04:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии осудило включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в списки портала «Миротворец» и потребовало от Киева закрытия портала, сообщает Die Zeit.

«Мы уже высказывали свою позицию украинской стороне и наставали на том, чтобы украинское правительство удалило этот весь сайт. Сейчас мы говорим о том же», — цитирует заявление немецкого МИД газета.

По данным газеты, на прошлые замечания МИД ФРГ Киев заявил, что не имеет доступа к сайту, так как сервер с ним расположен за пределами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер попал в списки украинского сайта «Миротворец», в который украинское МВД вносит имена врагов Украины. Отмечается, что Шрёдер попал туда за его высказывания относительно принадлежности Крыма, а также за предложенный им договор между ЕС и Россией.

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