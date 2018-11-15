Трамп заподозрил демократов в подтасовках на выборах

Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Республиканская партия США не смогла одержать победу на выборах в Палату представителей конгресса США из-за вероятных фальсификаций, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Daily Caller.

«Республиканцы не победили из-за возможных фальсификаций голосов», — заявил он.

По словам Трампа, были выявлены случаи, когда люди голосовали на одних и тех же участках по несколько раз:

«Когда люди из числа тех, кто не имеет права голосовать, они ищут различные способы. Например они могут пойти в машину, надеть другую шляпу, другую футболку, пойти и проголосовать снова. Никто за этим не следит. Это действительно позор».

После этого Трамп подчеркнул, что необходима реформа о введении индивидуального удостоверения избирателя. По его словам. это поможет избежать дальнейших фальсификаций на выборах.

«Если купил коробку хлопьев — у тебя уже есть удостоверение избирателя», — добавил Трамп.

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