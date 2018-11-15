США затратили на войны в Ираке и Афганистане более $1,8 трлн

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Расходы США на военные операции в Ираке и Афганистане составили $1,8 трлн, и это без учета затрат на медицинские нужды, говорится в новом докладе Института Уотсона по международным связям.

Расходы медицинского характера составляют еще сотни миллиардов долларов. По данным экспертов, начиная с 2001 года расходы из бюджета, запланированные на военные нужды, оказались сильно превышены.

Отмечается, что такие затраты до конца не прогнозируемы. Пока о «прозрачности» расходов Пентагона речи не идет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября американские СМИ распространили информацию о том, что Пентагон тайно расширяет «глобальную войну с терроризмом» и проводит спецоперации за пределами традиционных театров военных действий на Ближнем Востоке.

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