В Евросоюзе призвали США и Россию вернуться к переговорам по ДРСМД

Брюссель, , 04:13 — REGNUM Евросоюз призывает Соединенные Штаты и Россию поддерживать диалог для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила австрийский представитель в ЕС Каролин Эдштадлер на слушаниях в Европарламенте.

Кроме того, австрийский представитель призвала США оценить последствия выхода из ДРСМД для безопасности Европы и своей страны.

«Миру не нужна новая гонка вооружений», — добавила она.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о скором выходе страны из ДРСМД, который был заключен между Соединенными Штатами и СССР в 1987 году. Он добавил, что США выйдет из договора, потому что Россия якобы регулярно его нарушает. Кроме того, по мнению Трампа, договор является устаревшим и не соответствующим современному положению дел.

В ответ на это в России напомнили, что договор является одним из немногих оставшихся международных документов, сохраняющих стратегический баланс сил в мире.

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